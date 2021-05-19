لبنان | عبدالله: شكراً أطفال فلسطين.. أعدتم لنا الأمل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلاً: “مقاوم بالفطرة، خارج حسابات المحاور والدول، يعشق الأرض والحرية، كبرياؤه من لبن أمه، عنفوانه من شهادة والده، عزمه من أقاربه في السجون… شكرا أطفال فلسطين،

أعدتم لنا الأمل!”