لبنان | عبدالله: شكراً أطفال فلسطين.. أعدتم لنا الأمل

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين
غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلاً: “مقاوم بالفطرة، خارج حسابات المحاور والدول، يعشق الأرض والحرية، كبرياؤه من لبن أمه، عنفوانه من شهادة والده، عزمه من أقاربه في السجون… شكرا أطفال فلسطين،
بلال عبدالله
غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلاً: “مقاوم بالفطرة، خارج حسابات المحاور والدول، يعشق الأرض والحرية، كبرياؤه من لبن أمه، عنفوانه من شهادة والده، عزمه من أقاربه في السجون… شكرا أطفال فلسطين،
أعدتم لنا الأمل!”