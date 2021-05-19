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لبنان | عبدالله: شكراً أطفال فلسطين.. أعدتم لنا الأمل

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

بلال عبدالله

غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلاً: “مقاوم بالفطرة، خارج حسابات المحاور والدول، يعشق الأرض والحرية، كبرياؤه من لبن أمه، عنفوانه من شهادة والده، عزمه من أقاربه في السجون… شكرا أطفال فلسطين،
أعدتم لنا الأمل!”

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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