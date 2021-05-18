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لبنان | الكويت تستنكر تصريحات شربل وهبة..” إساءات بالغة” تجاه دول الخليج

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 10:57 مساءً

وزارة الخارجیة الكويتية

أعربت وزارة الخارجیة الكويتية عن استنكارها واستھجانھا الشدیدین لما ورد خلال مقابلة تلفزیونیة مع وزیر الخارجیة والمغتربین في حكومة تصریف الأعمال في الجمھوریة اللبنانیة شربل وھبة من “إساءات بالغة” تجاه دول وشعوبها.

وأوضحت الوزارة في بیان لھا أن “نائب وزیر الخارجیة السفیر مجدي الظفیري استدعى مساء الیوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة الجمھوریة اللبنانیة الشقیقة ھادي ھاشم، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمیة تضمنت استھجان واستنكار دولة الكویت لتلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاریخیة التي تربط دول مجلس التعاون بالجمھوریة اللبنانیة”، وفق ما ذكرت وكالة “كونا”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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