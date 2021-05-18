اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار: الاعتذار لا يُطلب من الحاجب المسيء بل ممّن عيّنه

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار شارل ج. الحاج

غرّد رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار شارل ج. الحاج على حسابه عبر تويتر بالقول:

“باسمي الشخصي أسأل: هل الطغمة تنتقم من الشعب اللبناني لأنه لم يعد يريدها، فتعيّن له هذا اللاشيء رئيسًا للدبلوماسية اللبنانية كي يودي بها إلى المجاعة والتهلكة؟”.

وقال:

“الاعتذار في العمق يجب ألا يُطلب من الحاجب المسيء، بل ممّن عيّنه. رحم الله شارل مالك وفؤاد بطرس وفيليب تقلا وأعان لبنان على هذه الأيام”.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا