لبنان | رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار: الاعتذار لا يُطلب من الحاجب المسيء بل ممّن عيّنه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

غرّد رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار شارل ج. الحاج على حسابه عبر تويتر بالقول:

“باسمي الشخصي أسأل: هل الطغمة تنتقم من الشعب اللبناني لأنه لم يعد يريدها، فتعيّن له هذا اللاشيء رئيسًا للدبلوماسية اللبنانية كي يودي بها إلى المجاعة والتهلكة؟”.

وقال:

“الاعتذار في العمق يجب ألا يُطلب من الحاجب المسيء، بل ممّن عيّنه. رحم الله شارل مالك وفؤاد بطرس وفيليب تقلا وأعان لبنان على هذه الأيام”.