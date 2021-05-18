لبنان | “الصحة” توضح آلية تطبيق الـ”WALK IN” للقاح أسترازينيكا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت وزارة الصحة العامة آلية تطبيق الـWalk In بالنسبة إلى لقاح أسترازينيكا التي بدأ تطبيقها اليوم، حيث يستطيع أي شخص يتجاوز الأربعين عاما الحصول على اللقاح بعد الإتفاق والتنسيق على الموعد مع أقرب مركز، على أن يكون الشخص المعني مسجلا على منصة وزارة الصحة ومزودا بمستند تعريف.

وفي ما يلي لائحة بالمراكز المعتمدة للـWalk In:

مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مستشفى جبل لبنان، مستشفى قلب يسوع، مستشفى ومركز بلفو الطبي، المستشفى اللبناني الكندي، مركز الرضا- حي السلم، مستشفى بهمن، مستشفى الساحل، مستشفى عين وزين، مستشفى سبلين، مستشفى الجبل، مستشفى الإيمان- عاليه، مركز كسروان الطبي، مستشفى حمود، مركز برج قلويه، مستشفى بنت جبيل الحكومي، مركز الجنوب الطبي النبطية، مستشفى علاء الدين، مستشفى مرجعيون الحكومي، مستشفى حيرام، مستشفى شتورة، مستشفى مشغرة الحكومي، مستشفى البتول الهرمل، مستشفى العاصي- الهرمل، مستشفى ريان- بعلبك، مركز مقنة، المستشفى الإسلامي، مركز اليوسف الإستشفائي التعليمي حلبا، مستشفى سيدة زغرتا، مستشفى النيني ومستشفى الكورة.

كما ذكرت الوزارة بأنها بدأت باستهداف فئات عمرية جديدة بلقاح فايزر لمن تتراوح اعمارهم بين 55 و59 عاما والذين تسجلوا على المنصة قبل 17 أيار ولديهم أمراض مزمنة ومستعصية. وسيتم استكمال إرسال المواعيد تباعا لفئات عمرية إضافية خلال الأسبوع المقبل وفق خطة وزارة الصحة العامة والتي ترتكز في هذه الفترة على توسيع مروحة التغطية باللقاح أفقيا وعموديا.