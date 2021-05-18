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لبنان | إدراج طلاب راغبين في المغادرة إلى الخارج على منصة اللقاح الرسمية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 07:21 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 8:04 مساءً

لقاح

أعلنت الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب بببيان، أنه “بعد المتابعة مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن والجهة المعنية بلقاح كورونا تم إدراج مجموعة من الطلاب الراغبين في المغادرة إلى الخارج على منصة اللقاح الرسمية، وذلك بغية التخفيف عن كاهل ذويهم كلفة فحص PCR والحجر في الفنادق بالبلاد المستضيفة”.

ودعت “الطلاب في الخارج المتواجدين في لبنان حاليا الراغبين في أخذ اللقاح الذين لم يسجلوا أسماءهم بعد على منصة الرابطة إلى المبادرة بالتسجيل على الرابط أدناه، وذلك لتحديث لائحة الاسماء دوريا. أما القادمين من الخارج لقضاء عطلة الصيف فبإمكانهم التسجيل قبل عشرة ايام من موعد وصولهم الى لبنان.

منصة الرابطة:
https://docs.google.com/forms/d/1Nt2hcpsLOpSckH6XL2_s2RlhVUoa13vTmRBVsraptrc/viewform?edit_requested=true

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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