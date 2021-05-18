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لبنان | الإمارات تستنكر تصريحات “شربل وهبة”.. مشينة وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 07:21 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 7:45 مساءً

وزارة الخارجية الإماراتية

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الإماراتية، أنها استدعت ​السفير اللبناني​ لدى البلاد على خلفية التصريحات “المشينة” من قبل وزير خارجية لبنان في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​شربل وهبة​.

وأفادت وكالة “وام” الإماراتية الحكومية بأن وزارة الخارجية أعربت “عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وهبة والتي أساءت إلى الشقيقة ودول ”.

وكانت قد دانت وزارة الخارجية السعودية “التصريحات المسيئة التي صدرت عن وزير خارجية لبنان شربل وهبة”، مشيرة الى أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية”، وأعلنت عن “استدعاء السفير اللبناني لدى الرياض وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات الوزير وهبة”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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