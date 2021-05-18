لبنان | مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية عن تصريحات وهبة: “حماقة اقترنت بنكران الجميل”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 07:21 مساءً - صدر عن مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية البيان التالي:

“لكل داء دواء يستطب به إلاّ الحماقة أعيت من يداويها”…

لقد هال المجلس وصعقه ما تفوّه به ما يسمى برأس الدبلوماسية اللبنانية وزير خارجيّة حكومة تصريف الأعمال في المقابلة التلفزيونية الأخيرة له على قناة الحرة لينطبق عليه القول :

“سكت دهراً … ونطق كفرا …”

إنّ فداحة ما أقدم عليه هذا الذي يسمى بالوزير، ان دل فعلى قمة في الجهالة وانعدام في الثقافة والاخلاق، فلبناننا الذي كان رائدا في الشرق وحاجزا لنفسه موقعا متميزا بين دول الغرب، اطحنا بفضل من امثاله بكل مقوماته وعمرانه وبنيته، فغرق في الفساد حتى العظم وشارف على الانهيار واضحى بفضل حكامه الاشاوس في صدارة البلدان المتخلفة

أما دول الخليج ونخص منهم المملكة العربية السعودية، كفاها فخرا انها جعلت من نفسها بحكمة وتفان وتكاتف حكامها وابنائها نموذجا في التقدم والازدهار والحداثة والتطور والرقي في شتى الميادين وبنت لها مكانا مرموقا بين دول العالم المتقدمة والمتحضرة، وتحتضن بين جناحيها اكبر جالية لبنانية عاملة بكل محبة وصداقة واخوة

وفي لبنان ماذا فعل امثالك لهذا البلد غير سياسة الهدم والخراب ولم يكفيكم قتل اللبنانيين في اقتصادهم وعيشهم وحياتهم ومستقبلهم ودماركم للبشر والحجر حتى اكملتم بموقفكم الوضيع دق اخر مسمار في نعش الدبلوماسية اللبنانية الفذة وفي حكمة ودماثة وعراقة رجالات لبنان على مر تاريخ مضى، فاجهزتم على صداقاته العربية والدولية

ليس من المقبول مِنْ مَنْ هو يُفترض ان يكون مسؤول عن سياسة لبنان وعن جالية لبنانية هي الأكبر أن يسيء الى هذا الحدّ ويتفوّه بكلام مستهجن ومرفوض و مُدان من كل اللبنانيين الحريصين على وطنهم ومن الجاليات اللبنانية المنتشرة في شتى اصقاع الأرض،

فكيف اذا الحماقة اقترنت بنكران الجميل والاساءة الى أخوّة تاريخيّة ومواقف مشرّفة خصّت بها المملكة على ممّر السنين وطننا لبنان …!!!

إننا كمجلس عمل للمستثمرين ورجال أعمال من ابناء الجالية اللبنانية في السعودية، نقول بالفم الملآن: “لقد طفح الكيل” ، الزموا حدودكم أيها السياسيين ، فنحن لن نسمح لأي كان مهما علا مركزه وكبر شأنه أن يلوّث تاريخ لبنان الناصع في الاستقامة، والاخوّة وعرفان الجميل …

ابعدو وطننا أيها السياسيين عن اجنداتكم المشبوهة، ومخططاتكم المرهونة، واهدافكم المسمومة … فالحق كل الحق لنا بحياة كريمة .

ونتوجه من فخامة رئيس الجمهورية والحكومة المستقيلة بموقف صارم جازم باقالة المسمى وزير الخارجية في حكومكة تصريف الأعمال واحالته الى المحاكمة لتعريض علاقات لبنان مع دول صديقة للخطر الشديد”.