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لبنان | توتر في العديسة.. وسقوط جرحى بسبب قنابل دخانية من الجانب الإسرائيلي

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

توتر في منطقة العديسة الحدودية

شهدت منطقة العديسة الحدودية توترا بعد قيام عدد من المتظاهرين بتسلق الجدار الاسمنتي الحدودي الفاصل ورفع اعلام حزبية ورايات والقاء الحجارة على السياج الحدودي وعلى دبابة تابعة للعدو.

فقام الجيش الإسرائيلي برمي القنابل المسيلة للدموع والدخانية مما تسبب بسقوط 5 جرحى وعدد من حالات الاغماء والاختناق.

وكان تجمع بعض الاشخاص عند نقطة البانوراما في عديسة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة منفذين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الجيش الاسرائيلي، وقد لوحظ استنفار للجيش الإسرائيلي عند الحدود يقابله انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونييفل من الجهة اللبنانية.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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