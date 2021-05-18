لبنان | البزري يدعو المواطنين لتسجيل أنفسهم على المنصة استعدادا للمرحلة القادمة من التلقيح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 6:27 مساءً

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن خطوة وزارة الصحة تسهيل تلقيح من هم فوق الـ 40 سنة بلقاح استرازينيكا من دون موعد مسبق تهدف إلى تسريع عملية تلقي اللقاح في لبنان، ورفع منسوب المناعة المجتمعية.

ودعا البزري في بيان، المواطنين إلى تسجيل أنفسهم على المنصة استعدادا للمرحلة القادمة من التلقيح ضد الكوفيد-19 والتي ستشهد وصول لقاحات متعددة إلى لبنان وبكميات كبيرة.