لبنان | عدوان يشرح أسباب التأخير في إنجاز قانون استقلالية القضاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان أن اللجنة الفرعية أنجزت قانون استقلالية القضاء وسترفعه إلى لجنة الإدارة والعدل التي بدورها سترفعه إلى المجلس النيابي.

واعتبر عدوان أن التأخير في القانون مرده إلى 3 اسباب هي جائحة كورونا وانفجار المرفأ وعدم الإعتراف بقانونية الجلسات التي عقدت عبر تطبيق زوم.

وقال: “من التعديلات التي حصلت هي أنّ 7 أعضاء من مجلس القضاء يتم انتخابهم بشكل يراعي جميع الدرجات والمحاكم وستكون له موازنة خاصة”.

وأضاف: “وسّعنا صلاحيات هيئة التفتيش القضائي لتشمل مهمة التقويم للقضاة وتوزيع الملفات بالتوازي على كل القضاة، وأضفنا إلى هيئة التفتيش إمكان إصدار قرار بتوقيف قاض”.

ولفت إلى أن التشكيلات القضائية باتت خاضعة لمعايير واضحة سلفاً ويمكن للقاضي الترشح بعيداً عن تدخل السياسة.

ورأى عدوان أن قانون استقلالية القضاء ليس كافياً وهذه الاستقلالية يصونها الدستور وتنبع من شخصية القاضي ورسالته وإرادته.