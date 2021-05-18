لبنان | ريفي: لإقصاء وهبة من “الخارجية”… مدرسة تدمير لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثار كلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة امتعاض اللبنانيين والسياسيين إثر الكلام المسيء للدول الخليجية وتحديداً المملكة العربية السعودية.

وفي السياق، أكد اللواء أشرف ريفي أن “شربل وهبة نطق بما مارسه عون قبل وصوله للرئاسة وبعدها”. وأضاف: “إنها مدرسة تدمير لبنان وعلاقاته العربية والدولية، وتحويله إلى خنجر إيراني في ظهر العرب”.

وتابع: “إذا ما كان من محاسبة فهي لعون وحليفه، أما وهبة فيجب إقصاؤه من وزارة الخارجية، التحية لأصدقائنا في الخليج الذين نفخر بصداقتهم وأُخوَّتهم”.

يذكر أن وهبة اعتبر في حديث تلفزيوني أن “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر.”