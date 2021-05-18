لبنان | حنكش: شربل وهبة لا يمثلني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

على أثر موجة الامتعاض التي أثارها تصريح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، غرد النائب الياس حنكش عبر “تويتر” وقال: “أتعلم من اللغة العربية مفردات ومصطلحات كثيرة…اليوم تعلمت معنى كلمة “أرعن”.

وأضاف: “الله يحمي اللبنانيين في الخليج الصناعيين والمزارعين المعتمدين على الأسواق الصديقة… شربل وهبة وزير الخارجية لا يمثلني”.

يذكر أن وهبة اعتبر في حديث تلفزيوني أن “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر.”