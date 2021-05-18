لبنان | “السياحة”: إقفال مؤسسات مخالفة لقرارات “التعبئة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 11:35 صباحًا

أقفل قسم الشرطة السياحية عدداُ من الملاهي الليلية لمخالفتها قرارات التعبئة العامة.

وشددت على “ضرورة إلتزام كل المؤسسات السياحية التدابير والقرارات والتعاميم السابقة الصادرة عنها، والتشدد في تطبيق الارشادات الصحية داخل المؤسسات”.

ودعت الوزارة في بيان لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا الى “اصدار توصيات في اجتماعها المقبل تمدد من خلالها مواقيت فتح المطاعم في الداخل (Indoor) حتى الساعة 11:30 مساء”.

ولا يزال لبنان في المرحلة الرابعة من التعبئة العامة على الرغم من الانخفاض الملحوظ لعدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.

وفي هذا المجال، قال رئيس اللجنة الوطنية في لبنان لادارة لقاح كورونا، عبد الرحمن البزري، إن تصنيف لبنان سيتغير قريبا من المرحلة الرابعة الى المرحلة الثالثة وبائيا، وهذا يعكس مقدار التحسن بالمؤشرات.

وقال البزري في تغريدة عبر “تويتر”: “تصنيف لبنان سيتغير قريبا من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثالثة وبائيا، وهذا يعكس مقدار التحسن في المؤشرات المتعلقة بكوفيد-19 وانخفاض نسبة الحالات الجديدة”.

وشدد على أنه “من واجبنا الحفاظ على هذه المكاسب وتثبيتها من خلال التباعد الاجتماعي والتقيد بالتوصيات العلمية وزيادة نسبة التلقيح”.