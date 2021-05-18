لبنان | نديم الجميل: شربل وهبة أقله استقيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

أثار كلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة امتعاض السياسيين في آخر مقابلة له.

وفي هذا المجال، علّق النائب نديم الجميل عبر “تويتر”، وقال: “ندفع اليوم ثمن معاداة ومهاجمة الدول الشقيقة اكثر من اي وقت مضى، فالعزلة العربية والدولية غير مسبوقة”.

وأضاف: “شربل وهبة المؤتمن على علاقات لبنان الخارجية داس مصلحة البلد العليا، وتناسى انه وزير خارجية الدولة لا وزير خارجية الدويلة”.

وتابع: “شربل وهبة اقله استقيل”.

يذكر أن وهبة اعتبر في حديث تلفزيوني أمس أن “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر”.