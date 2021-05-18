لبنان | رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وهبة يعبر عن رأيه الشخصي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 10:07 صباحًا

أعلنت رئاسة الجمهورية أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة الى محطة “الحرة” مساء امس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس ميشال عون.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً.

يذكر أن وهبة اعتبر في حديث تلفزيوني أن “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر.”