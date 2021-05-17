لبنان | سامي الجميل اتصل بعباس: نرفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 10:09 مساءً - منذ 7 ثواني

أجرى رئيس “حزب الكتائب اللبنانية” سامي الجميل إتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإطلع منه على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في أرضه من إعتداءات اسرائيلية، على ما جاء في بيان صدر عن “جهاز الإعلام” في حزب الكتائب.

واكد الجميل بحسب البيان “رفض محاولات إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح والقدس الشرقية وعمليات القصف العشوائي في غزة التي لم توفر المدنيين والأطفال”، مجددا “موقف حزب الكتائب الداعم لحل الدولتين ولحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 والتي تضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم”.