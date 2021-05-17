لبنان | وهبة: سلاح حزب الله يتحمل مسؤوليته الحزب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة ان “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر.”

وعن الطلب من الجانب الأوروبي إجراء تدقيق جنائي في اموال السياسيين بيّن انه “لن يطلب ولكن اريدهم ان يدلّوني لأن مصرف لبنان لم يكشف المبالغ ولم يفتح دفاتره للتدقيق الجنائي وسأقول للأوروبيين اذا أردتم فرض عقوبات فأنتم تعرفون من حوّل الأموال”.