اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | رابطة المهني دعت الاساتذة لأوسع مشاركة في اعتصام الاربعاء

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

المدارس

دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان، الى “أوسع مشاركة في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية، ظهر الأربعاء في 19 الحالي، صونا لحقوقهم ومكتسباتهم، واعتراضا على ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية، على أن يتم التحضير لاحقا لباقي التحركات”.

كما دعت في بيان “الزملاء الى مزيد من التضامن والعمل الإيجابي من أجل حقوقنا”، معلنة أنها “ستبقى مواكبة ومتابعة لكافة التطورات مع المعنيين لاتخاذ الخطوات المناسبة لا سيما في ما يتعلق بالوضع المعيشي، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جميع التطورات”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا