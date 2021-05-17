لبنان | رابطة المهني دعت الاساتذة لأوسع مشاركة في اعتصام الاربعاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان، الى “أوسع مشاركة في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية، ظهر الأربعاء في 19 الحالي، صونا لحقوقهم ومكتسباتهم، واعتراضا على ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية، على أن يتم التحضير لاحقا لباقي التحركات”.

كما دعت في بيان “الزملاء الى مزيد من التضامن والعمل الإيجابي من أجل حقوقنا”، معلنة أنها “ستبقى مواكبة ومتابعة لكافة التطورات مع المعنيين لاتخاذ الخطوات المناسبة لا سيما في ما يتعلق بالوضع المعيشي، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جميع التطورات”.