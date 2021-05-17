لبنان | لجنة أساتذة المسائي لغير اللبنانيين رفضت العودة الى التعليم المدمج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت “لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين”، “رفضها القاطع للعودة الى التعليم المدمج والبقاء على آلية التعليم عن بعد، في ظل الوضع الصحي المتفاقم الذي اجتاح البلد وما زالت نتائجه سارية المفعول حتى الآن وعدم توافر اللقاح للكادر التعليمي والتلامذة، وفي ظل أيضا الأزمة المعيشية والضائقة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطن وأبرزها غلاء الوقود وعدم توافره في الوقت نفسه”.

وأكدت في بيان “الاستمرار في السعي بشتى المجالات المتاحة من أجل تحقيق مطالب الكوادر التربوية حيث لا تراجع عن حق القبض بالدولار”.