لبنان | محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا تسعيرة “الطاقة” في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:23 مساءً - منذ ساعتين

قامت المديرية العامة لأمن الدولة بـ”جولة تفتيشية على اصحاب مولدات الإشتراكات الكهربائية في صيدا برفقة مصلحة الاقتصاد في الجنوب حيث تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة واجراء اللازم القانوني باشراف القضاء المختص”.

وكانت قد أعلنت أن عناصرها قامو بجولة مع شرطة بلدية بيروت على محطات المحروقات في بيروت، ما تمت مؤازرة مصلحة الاقتصاد في منطقتي النبطية ومرجعيون في جولة على المولدات الكهربائية ومحطات المحروقات .