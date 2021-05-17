لبنان | بالصورة: ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي العالمي محمد ابراهيم بازي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 04:13 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 5:13 مساءً

عرض برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة مالية تصل إلى ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن محمد ابراهيم بزي، وفي تغريدة نشرها على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عمم صورة بزي، وكتب”يستخدم محمد إبراهيم بزي انشطته التجارية الدولية لتوفير الملايين من الدولارات لحزب الله اللبناني. إذا كانت لديك معلومات عن شبكاته المالية، راسلنا عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على الرقم 0012022941037 فقد يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار”.

وعرّف البرنامج ببزي أنه “ممول رئيسي لمنظمة حزب الله اللبنانية الارهابية، من خلال أنشطته التجارية في أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط، قدم ملايين الدولارات لدعم حزب الله، صنفته وزارة الخزانة الأميركية على أنه ارهابي عالمي مصنف بشكل خاص في سنة ٢٠١٨”.