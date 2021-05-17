لبنان | توقيف شخص في محلة الحمرا.. وهذا ما ضبط بحوزته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 04:13 مساءً - منذ 41 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري (ن.أ) في محلة الحمرا، لإقدامه على سرقة محل لبيع الأجهزة الخلوية، وضبطت بحوزته عدداً منها إضافة إلى أجهزة إلكترونية وعملة مزورة من فئة المئة دولار.

سلم الموقوف مع المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.