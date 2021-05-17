لبنان | الداخلية وقيادة الجيش يطلقان برنامج توعوي على مخاطر الألغام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 4:10 مساءً

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان، انها اطلقت بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، برنامجا توعويا على مخاطر الألغام لقرابة 500 عنصر من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، وشرطة البلديات في المناطق الاكثر عرضة للحرائق، وذلك “بهدف إطلاعهم على كيفية التعامل مع الالغام والاجسام المشبوهة اثناء تنفيذ عملية إطفاء الحرائق المندلعة”.