لبنان | وفد عسكري عراقي كبير يصل إلى بيروت لتسليم هبة للجيش اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

وصل وفد عسكري عراقي، اليوم الاثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، لتسليم “هبة” مقدارها 3 ملايين دولار للجيش اللبناني ضمن حملة المساعدات التي يقدمها العراق للبنان.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن “وفدا عراقيا كبيرا يضم 12 قائدا عسكريا وضابطا إداريا من وزارة الدفاع، وصل اليوم إلى مطار رفيق الحريري في بيروت”.

وأضافت، أن “الوفد سيسلم الهبة العراقية المقدرة بثلاثة ملايين دولار إلى قيادة الجيش اللبناني، بناء على ما أقره مجلس الوزراء العراقي لمساعدة لبنان”.