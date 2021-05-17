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لبنان | بخاري: المزايدة على موقف المملكة من القضية الفلسطينية مغامرة خاسرة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

السفير السعودي وليد بخاري

اكد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري أن “المزايدة على موقف المملكة من القضية الفلسطينية مغامرة خاسرة”، وأضاف  في حديث للـLBCI أن “ تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل المستمرة وآخرها محاولات الاستيلاء على منازل المقدسيين وحملات الاعتقال الممنهجة”.

كما اكد ان “للسعودية دورها الراسخ في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق طموحاته لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتعمل بحكمة وحنكة لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، بلا ضجيج أو مفاخرة لأنها تؤمن بواجباتها ومسؤولياتها العربية والإسلامية”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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