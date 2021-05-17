لبنان | مواد غذائية وأدوية عالقة في المرفأ تحت اشعة الشمس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن هناك آلية جديدة لمصرف لبنان ووزارة الاقتصاد في ما خص البضائع المدعومة، بانتظار تفاصيلها.

ولفت بحصلي، في حديث الى صوت كل لبنان، الى أن ملفات البضائع المدعومة يتأخر طلبُها، لذلك هذه البضائع ليست متوفرة بكميات في السوبرماركت، أما البضائع غير المدعومة فمتوفرة بشكل طبيعي.

وأشار بحصلي الى أن وجود البضائع في المرفأ مكلف وخطر نتيجة تعرض المواد لأشعة الشمس، لذلك يقوم التاجر بتخزينها في المستودعات بانتظار ملف الدعم، موضحاً أن هناك فرقاً بين الاحتكار وانتظار فتح اعتمادات للبضائع من قبل مصرف لبنان.

وأكد بحصلي ان هناك مواد غذائية وأدوية عالقة في المرفأ، نظرا الى تأخر الموافقة على طلباتها.