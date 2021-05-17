لبنان | إليكم احوال الطقس لهذا الاسبوع

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آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 10:21 صباحًا
توقعات الطقس
طقس ربيعي يؤثر على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وقد تؤثر جبهة رطبة على لبنان يومي الاحد والاثنين مع احتمال امطار محلية.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
٢- الجو: قليل السحب ويتشكل الضباب على الجبال القريبة من الساحل في فترات بعد الظهر والعصر
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة
تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب مع تشكل الضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة.
الاربعاء: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و ٢٧ درجة فيما الاجواء قليلة السحب عموما والرياح شمالية غربية ضعيفة.