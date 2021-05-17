لبنان | إليكم احوال الطقس لهذا الاسبوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 10:21 صباحًا

طقس ربيعي يؤثر على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وقد تؤثر جبهة رطبة على لبنان يومي الاحد والاثنين مع احتمال امطار محلية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة

٢- الجو: قليل السحب ويتشكل الضباب على الجبال القريبة من الساحل في فترات بعد الظهر والعصر

٣- الرياح غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب مع تشكل الضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة.

الاربعاء: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و ٢٧ درجة فيما الاجواء قليلة السحب عموما والرياح شمالية غربية ضعيفة.