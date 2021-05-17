لبنان | قيادة الجيش: تمارين تدريبية في مناطق لبنانية مختلفة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات لتمارين تدريبية جاء فيها:

– “ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 17/ 5/ 2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في حقل تدريب رأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات.”

– “ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 20،19،18،17 و21/ 5/ 2021 ما بين الساعة 5.00 والساعة 24.00، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.”

– “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 24،23،18،12 و30 / 5 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقتي جرد العاقورة ووطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.”

– “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 10/ 5/ 2021 ولغاية 17 / 5 / 2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 15.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية سقي ابو علي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.”

– “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 1 /5 /2021 ولغاية 31 /5 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، تنورين، سهل الرهوة، الأرز، ضهر القضيب، وطى الجوز، باكيش، عيون السيمان، وداخل أوتيل Ever home في جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة.”

– “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 1 /5 /2021 ولغاية 31 /5 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.”