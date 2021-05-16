لبنان | صيدليات المتن تعلن الإضراب والإقفال يوم الخميس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن أصحاب 43 صيدلية واقعة ما بين منطقتي بكفيا وضبية، الإضراب والإقفال يوم الخميس المقبل في 20 الجاري، “اعتراضا على آلية توزيع الأدوية وللمطالبة باستلامها بشكل منصف وعادل، وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري”، معتبرين ان “التقنين في تلك الأدوية يضعهم في مواجهة مع المواطنين الذين يتهموننا بتخزينها وإخفائها”.

كما طالبوا وزارة الصحة العامة بإيجاد حل لهذه الأزمة، ودعوا الصيدليات في المناطق كافة الى “التضامن في سبيل الضغط بهذا الاتجاه”.