لبنان | جنبلاط متشائم: لم يلبنّي احد.. وليس هناك أي أفق للحل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

رأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط انه كان يجب حل المشكلات وتشكيل حكومة كما سمّاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “حكومة مهمة” اي من وزراء اختصاصيين غير معزولين عن السياسة، لكن كل هذه الجهود فشلت.

جنبلاط وفي حديث صحافي قال: “لقد حاولت ان اخترق جدران الصمت ولم استطع، وزرت رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ان دعاني ونجحنا نسبيا في تخطي الرقم السحري من 18 وزيرا وصولا الى 24، واخذت منه كلمة آنذاك بان ليس هناك ثلث معطل ووقفنا عندها لانه لم يلبنّي احد”.

واعتبر جنبلاط انه إذا شكلنا حكومة ووضعت جدول أعمال واضحًا قد نستفيد من الدعم الدولي، لكن المهم أن نضع بجدول أعمال.

وشدد على أن ليس هناك أي أفق للحل إلّا إذا وضعنا خطة من خلال حكومة مهمة لكيفية وقف الهدر وإصلاح قطاع الكهرباء، داعيًا إلى قضاء مستقل يحاسب من نهب المال العام، وثم مخاطبة المؤسسات الدولية لكيفية مساعدة لبنان.

وشدد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية، متمنيا أن يكون هناك قانون جديد غير الحالي “العنصري” الذي تتمسك به قوى سياسية أقوى منا بكثير.

ولفت إلى انه زار الرئيس سعد الحريري منذ ثلاثة أشهر، ودعاه إلى إبرام تسوية لكن لم يلبّني أحد.

وأكد أنّ أحدًا لا يستطيع إلغاء أحد، ولا يجوز الاستمرار هكذا “ما حدا يحكي مع التاني”.

ورفض جنبلاط شعار “كلن يعني كلن” وقال: “قمنا بواجباتنا ضمن التركيبة السياسية ونحن قمنا بخدمة لبنان وليس مناطق أو قرى”.

وأشار الى أن سيدر لم يعد موجوداً ولنركز على كيفية دعم الأسر الفقيرة بعيداً عن المشاريع الكبرى كتوسعة المطار، فالأسعار ترتفع ويجب أن نؤمن إكتفاءً ذاتياً على صعيد الوطن.