لبنان | أزمة بنزين تتطور لإشكال فردي وتودي بحياة شاب من “ببنين”!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 16 - مايو - 2021 7:15 مساءً

أفادت مصادر طبية عن مقتل الشاب (غ. المصري) من بلدة ببنين، نتيجة تطور إشكال فردي في البلدة بين شبان من آل المصري وآل سليم (الحزوري)، الى إطلاق نار.

وسادت حالة من التوتر في البلدة، وحضرت دورية للجيش والقوى الامنية، في محاولة لتهدئة الامور. وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتعقبات جارية لتوقيف مطلق النار.

مصادر من البلدة أفادت بأن الإشكال وقع بسبب تداعيات أزمة البنزين في المنطقة، والتي تطوريت إلى إشكال فردي وإطلاق نار أودى بحياة الشاب.