لبنان | إشكال على أحقية السير في الضنية يودي بحياة شاب!

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:30 مساءً - منذ ساعتين

وقع إشكال بين عدد من شبان عرب كفرشلان و الشاب “أحمد مريم” على طريق عام الضنية محلة كفرشلان ليتطور إلى تضارب بالعصي والحجارة مما أدى إلى إصابة الأخير إصابة بليغة في الرأس وجروح في مختلف أنحاء جسمه بعد أن انهالوا عليه بالضرب.

وعمل جهاز الطوارئ التابع للجمعية الطبية الإسلامية على نقله إلى مستشفى سير الضنية الحكومي، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وتبيّن أنّ الإشكال حصل إثر خلاف على أفضلية مرور والقتيل من بلدة قرصيتا.

على الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان و باشرت تحقيقاتها و تعمل على تتبع مفتعلي الإشكال تمهيداً لإيقافهم.