لبنان | بالفيديو.. ازدياد التوتر عند العديسة وإصابة شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 15 - مايو - 2021 8:04 مساءً

تشهد الحدود اللبنانية – الفلسطينية وتحديداً بين العديسة وكفركلا، توتراً كبيراً، وذلك بعدما وصلت إلى هناك حشود من المخيمات الفلسطينية في لبنان تضامناً مع غزة.

ووفقاً للوكالة “الوطنية للإعلام”، فقد تسلق عدد من المتظاهرين الجدار الفاصل في منطقة العبارة، وقاموا برشق الحاجرة وبرفع العلم الفلسطيني وعلم “حزب الله” على السياج الموضوع فوق الجدار.

وإثر ذلك، أقدمت قوات العدو الاسرائيلي على اطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط جريحين في صفوفهم هما محمد العو ضي وفراس علوش، وقد نقلا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي ووضعهما مستقر.

وأشارت مصادر إعلامية أنّ طائرة مسيرة اسرائيلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

كما أفادت مصادر طبية عن إصابة شخصين من المتظاهرين برصاص العدو عند حدود بلدة كفركلا بعد إطلاق النار عليه أثناء رفعه الأعلام الفلسطينية على الجدار الإسمنتي والجريحان هما محمد العوضي وفراس علوش وقد نقلا الى مستشفى مرجعيون الحكومي ووضعهما مستقر.

ونقلت LBCI عن مدير مستشفى مرجعيون الحكومي قوله أنه تم نقل ثلاثة جرحى حتى الساعة الى المستشفى وإثنان أصيبوا بجروح نتيجة سقوطهما عن الحائط الفاصل بين لبنان وفلسطين عند الحدود الجنوبية وواحد نتيجة تنشقه الغاز المسيل للدموع.

