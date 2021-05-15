لبنان | الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا شديد اللهجة للبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

حمّل المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، لبنان، مسؤولية أي محاولة للمس بمواطني إسرائيل​​​​​​​.

وغرد المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: ​”قواتنا الإسرائيلية رصدت أمس عددا من ال​لبنان​يين المشتبه فيهم وهم يتعاملون مع الأرض ويعملون على قطع ​السياج الحدودي​ مع ​إسرائيل​ حيث قامت ​القوات​ التي كانت منتشرة في كمائن بالمنطقة باتباع الأنظمة لتوقيف المشتبه فيهم شملت إطلاق النار نحو اقدام المشتبه فيهم الذين لاذوا بالفرار إلى لبنان”.

وأوضح، أنه “من التحقيق الأولي للحادث وظروفه يتضح أن المشتبه بهم تصرفوا بشكل منظم وتركوا خلفهم أدوات يشتبه في كونها عبوات ناسفة وتصرفوا بشكل يكشف نيتهم التسلل إلى داخل إسرائيل وارتكاب عملية تخريبية في منطقة المطلة”، مؤكدا “إحباط العملية في ظل أعمال الشغب العنيفة التي جرت في المنطقة بعد ظهر أمس الجمعة”.

وأكد أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي ينظر ببالغ الخطورة إلى محاولة تنفيد العملية وسيتعامل بتصميم لحماية سيادة إسرائيل، محملا لبنان مسؤولية ما يجري داخل لبنان وينطلق منها.

كما أكد، أنه “سيتحمل مسؤولية أي محاولة للمس بمواطني إسرائيل​​​​​​​”.