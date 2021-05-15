لبنان | نقابة محرري الصحافة اللبنانية: تدمير برج الجلاء عمل بربري

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

نددت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بالاعتداء الإسرائيلي الغاشم على برج الجلاء في مدينة غزة ،والذي يضم عددا من المكاتب الاعلامية والصحافية،وترى في ذلك عملا إجراميا وإرهابيا لا يمت بصلة الى حرية الرأي التي يزعم الكيان الصهيوني أنه من روادها.

وأضافت بأن مثل هذا العمل البربري لن يطمس الحقائق ولا الوجه الإرهابي القبيح للاحتلال الإسرائيلي ،وممارساته الاجرامية في قطاع غزة منذ أيام عدة ،حيث تقصف قواته المدنيين وتغتال الأطفال والنساء والشيوخ من دون رادع ،في وقت يتفرج العالم على هذا العدوان من دون أن يرف له جفن.

إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تطالب اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين الى التحرك ،وتكثيف الاتصالات بالقوى العربية والدولية الفاعلة للتدخل ووقف هذا العدوان الهمجي ،والحؤول دون استهداف الإعلاميين والصحافيين الذين يقومون بعملهم لنقل الحقائق الى العالم.

كما تدين النقابة العمل العدائي الإسرائيلي ضد المحتجين السلميين على الحدود الجنوبية ،ما أدى الى سقوط الشهيد محمد طحان ،وتعتبر ذلك عملا إجراميا وإرهابيا.