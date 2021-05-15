لبنان | بدء وصول الوفود المتضامنة مع فلسطين إلى العديسة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأن وفودا بدأت بالتجمع في نقطة بانوراما المواجهة لفلسطين المحتلة في بلدة العديسة، بعد توجيه جهات حزبية مختلفة دعوات الى الفلسطينيين والمناصرين من كل أنحاء لبنان للمشاركة في “الوقفة الشعبية التضامنية مع الشعب الفلسطيني” عند الخامسة عصرا، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش وانتشار لقوات “يونيفيل” على طول الخط الحدودي، منعا لأي إشكالات قد تحصل وحفاظا على سلامة المتظاهرين.

ولوحظ أن العدو الاسرائيلي رفع سواتر ترابية على الحدود في مستعمرة المطلة مقابل بلدة الخيام.