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لبنان | أنطوان سعد لـ”صوت بيروت انترناشونال”: كيف يتدخل “حزب الله” في الحرب وهو حامي حدود “إسرائيل”؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - مايو - 2021 2:43 مساءً

الدكتور انطوان سعد

تتجه الأنظار الى الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وما تحمله من مخاطر على الشعب الفلسطيني و على إمكان تمددها الى خارج الحدود. و فيما يعقد مجلس الأمن غداً الأحد، جلسة لمناقشة الموضوع، فإن السؤال يبقى الى أي مدى يمكن أن تتوسع هذه الحرب، و هل هناك جهات ستعمل على تمددها؟

تؤكد مصادر ديبلوماسية، أن هناك توجه لبناني و بعد اتصالات أجريت مع الأطراف الداخلية لا سيما “حزب الله” بأن لا تتوسع الأمور الى خارج حدود الأراضي الفلسطينية، و أن ليس للبنان مصلحة في توسيعها و أنه يكفي لبنان ما هو عليه من مشاكل، و لم يعد في استطاعته تحمل المزيد من الخراب و الدمار. و دائماً لبنان يعتبر أن لدى إسرائيل مصلحة في توسيع الحرب، إلا أن هناك ضغوطاً دولية بطرق كافية لكي لا تتوسع.

أستاذ العلاقات الدولية و القانون الدولي الدكتور أنطوان سعد أوضح لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن عدم تدخّل “حزب الله” في الحرب القائمة، يعود، إلى أنه يدرك أنه بالتدخل ستأتي نهايته، فهو حامي حدود إسرائيل و حارسها لذلك يمنع أي طرف أن يقوم بالمقاومة. و بغطاء منه تم اعتقال مطلقي الصواريخ الثلاثة، على الرغم من أن لا فاعلية لها و أطلقت على عجل لذلك وقعت في البحر دون تخطيط و دراسة عسكرية، واضاف “مقولتهم الشهيرة أنهم يستطيعون إنهاء إسرائيل بربع ساعة، مجرد كلام هدفه اللعب على العواطف و شد العصب عند الناس، فيما الواقع مختلف تماماً. قاسم سليماني كان يقول نحن نملك صواريخ تزيل إسرائيل من الوجود. لكن إيران لا تفعلها، فهي و حلفائها القوة الرديفة لاسرائيل و القائمة على الإرهاب مثلهم مثل داعش. و الإرهاب لا يتعرض للإرهاب، إنما يستطيع التعرض للدول الآمنة غير المحتلة بعد مثل اليمن و العراق و سوريا.

و يقول سفير مخضرم لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن “حزب الله” لم يتدخل في الحرب الدائرة في فلسطين لسببين، الأول: أنه مضطر للتشاور مع رئيس الجمهورية حليفه الذي لا يستطيع أن يورطه و يورط الفريق العوني بحرب جديدة. و الفريق العوني ليس بوضع يقبل بالدخول في حرب إقليمية مع كل المصائب التي يقع فيها لبنان، و الأزمات الداخلية التي تلفّه. أما الثاني: ان التوقيت لدخول أي حرب هو توقيت إسرائيلي و ليس من “حزب الله”. فإذا دخل الإسرائيلي الآن في حرب على أكثر من جبهة يكون بذلك يفشل كل محادثات ڤيينا التفاوضية بين الولايات المتحدة و إيران، و المفاوضات الأخرى الجارية في المنطقة و عوامل التقارب الحاصلة. “حزب الله” ضحّى بأحد الشبان من جماعته الذي أرسله للهجوم على الخط الأزرق و قُتل بسلاح إسرائيلي، و جُرح آخر. فاعتبر الحزب أنه قدّم ضحية. و هذا قد لا يُشجّع الفلسطينيين في لبنان للهجوم على الخط الأزرق لأنهم سيلقون المصير نفسه.

و تقول مصادر ديبلوماسية أخرى، أن عدم لجوء “حزب الله” الى التدخل في الحرب الحاصلة، هو تخوفه من أن تطاله شظاياها بطريقة مباشرة، لا سيما و أن إسرائيل لن تتوانى عن استهدافه إذا تدخل.

و تشير المصادر، الى أن ما يحصل في القدس و غزة سيخلط الأوراق و الإتصالات الدولية الجارية تهدف الى ضبط الأمور قبل انفلاتها بحيث أي توسع لرقعة الإشتباك، سيصعِّب تهدئة الوضع. و بالنسبة الى لبنان هناك توجه عام بتحييده عن تأثيرات هذا العدوان، فلم يتحرك الحزب، و لم تحصل تحركات شعبية تضامنية على الأرض لا من الفلسطينيين و لا من اليسار، و ما تبقّى من تحركات فكانت خجولة. و قد سعت السلطة في لبنان لضبط الشارع لكي لا تنتقل المشكلة الى لبنان لذا هناك صمت تام. و هناك تركيز من الجانب الإسرائيلي على غزة أكثر، بهدف تعويم بنيامين نتنياهو في السياسة، ذلك لأن الصراع في إسرائيل بات صراعاً يمينياً-يمينياً، و باتت الحرب الدائرة بالتالي، صراعاً بين عسكر و شعب بطريقة غير متكافئة حيث نزل المستوطنون و هاجموا الفلسطينيين على الأرض. يريد نتنياهو تحويل الدولة لتصبح عرقية و دينية.

و لاحظت المصادر، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وعدت بإعادة العلاقات مع فلسطين، و فتح مكتب لها في واشنطن و فتح القنصلية الفلسطينية. و هذا ما تنتظر القيادة الفلسطينية إنجازه.

كما تطرح المصادر سؤالاً، متصلاً بمدى تأثير الحرب القائمة على توقيع الإتفاق بين الولايات المتحدة و إيران، بحيث أن نتنياهو يرفع من شد العصب من أجل عرقلة التقدم الحاصل على مستوى التفاوض الأميركي-الإيراني للعودة الى الإتفاق النووي. و عندما زار المسؤولون الإسرائيليون الكبار واشنطن قبل أسابيع أبلغوا الإدارة الأميركية بأنه يمكنها التوقيع على إتفاق مع إيران، لكنها “ستحتفظ بحقها في رد أي عدوان” بحسب تعبيرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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