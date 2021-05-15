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لبنان | توقيف 4 فلسطينيين حاولوا اجتياز ‏الشريط الشائك‎

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

توقيف فلسطينيين حاولوا اجتياز الشريط الشائك

أوقف الجيش اللبناني اليوم السبت ‏‎4‎‏ فلسطينيين حاولوا اجتياز ‏الشريط الشائك‎.‎

ووجهت إسرائيل، السبت، تحذيراً إلى لبنان، قائلة إنه “سيتحمل ‏مسؤولية أي محاولة للمس بسكان إسرائيل”، وذلك بعد محاولات ‏لاختراق الحدود وانتشار دعوات للمشاركة في تظاهرات هناك، فيما ‏وضع الجيش اللبناني حواجز لمنع اختراق الحدود.‏

وتشهد منطقة مرجعيون الحدودية جنوبي لبنان، تدابير أمنية مشددة ‏من جانب الجيش اللبناني الذي أغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل ‏مرجعيون، قبالة مستوطنة المطلة الإسرائيلية، الحدودية مع الجنوب ‏اللبناني.‏

وأقام الجيش الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى ‏الحدود اللبنانية، بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة إلى ‏الفلسطينيين الموجودين على كل الأراضي اللبنانية، ومن مخيمات ‏نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة، للتوجه إلى الجنوب ‏على متن حافلات، للمشاركة في حركات احتجاجية عند الحدود، ‏تضامنا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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