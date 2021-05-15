لبنان | لليوم الثاني… شبان يتخطّون الجيش وأمن “حزب الله” ويجتازون الحدود

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آخر تحديث: 15 - مايو - 2021 1:37 مساءً
شبان يجتازون الحدود
في اليوم الثاني على التوالي، تخطت مجموعة من الشبان الجيش اللبناني وأمن “حزب الله”، ونزلت باتجاه السياج. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن قوات إسرائيلية تصدت أمس الجمعة، إلى “أعمال شغب عنيفة على الحدود مع لبنان”.
وأضاف عبر “تويتر” أن مواطنين لبنانيين “قاموا بإثارة شغب وتمكنوا من اجتياز السياج بعد أن عبثوا فيه مشعلين الحرائق”. ودعا أدرعي “دولة لبنان إلى تحمل مسؤوليتها ومنع تكرار هذه الأعمال”، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح بإجتياز الحدود.
ولقي شاب لبناني أمس الجمعة، مصرعه على الحدود مع إسرائيل، خلال محاولة عدد من اللبنانيين اجتياز الحدود تضامنا مع فلسطين.
وتشهد منطقة مرجعيون الحدودية، جنوبي لبنان، تدابير أمنية مشددة من جانب الجيش اللبناني الذي أغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون، قبالة مستعمرة (المطلة) الحدودية مع الجنوب اللبناني.