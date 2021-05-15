لبنان | تدابير أمنية مشددة في مرجعيون… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 47 دقيقة

تشهد منطقة مرجعيون تدابير أمنية مشددة بعد أحداث يوم أمس‎.‎

وأغلق الجيش اللبناني كل الطرقات المؤدية إلى سهل مرجعيون ‏المقابل لمستعمرة المطلة، وأقام الحواجز لمنع المواكب من الوصول ‏إلى الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة، وذلك بعد ان وجهت الفصائل ‏الفلسطينية الدعوة الى الفلسطينيين المتواجدين على كل الاراضي ‏اللبنانية ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة ‏للتوجّه الى الجنوب على متن باصات للمشاركة في حركات احتجاحية ‏عند الحدود تضامناً مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة‎.‎