لبنان | تدابير أمنية مشددة في مرجعيون… إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 47 دقيقة
مرجعيون
تشهد منطقة مرجعيون تدابير أمنية مشددة بعد أحداث يوم أمس.
وأغلق الجيش اللبناني كل الطرقات المؤدية إلى سهل مرجعيون المقابل لمستعمرة المطلة، وأقام الحواجز لمنع المواكب من الوصول إلى الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة، وذلك بعد ان وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة الى الفلسطينيين المتواجدين على كل الاراضي اللبنانية ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة للتوجّه الى الجنوب على متن باصات للمشاركة في حركات احتجاحية عند الحدود تضامناً مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.