لبنان | على مشارف نهاية الأسبوع… استقرار في دولار السوق السوداء

- 1/2
- 2/2
الدولار
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت12675 ليرة لبنانية للمبيع و12725 ليرة لبنانية للشراء. وقفزت أسعار الوقود في لبنان على نحو كبير مع سريان شائعات برفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية والغذائية مع صعود الدولار.
ودخلت أزمة نقص المحروقات على خط الأزمات المتفاقمة التي يعيشها الشعب اللبناني، نتيجة لخطة حكومية لم يحدد بعد موعد تنفيذها لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والغذائية.
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.