لبنان | المجلس الارثوذكسي: من غير المسموح لأي كان إدخالنا بحرب مع ‏العدو

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

توقف المجلس الارثوذكسي اللبناني خلال الاجتماع الشهري عن بعد، عند ما يحصل في فلسطين المحتلة والقدس، واكد في بيان، أننا ‏‏”نقف صفا واحدا خلف الشعب الفلسطيني المناضل وخلف كنيستنا الارثوذكسية في القدس الشريف، هذا الشعب المناضل الذي يجاهد ‏بأصعب الظروف لمحاربة الاضطهاد والقمع، وأيضا للدفاع عن الوجود والبقاء في أرض القداسة والقديسين‎”.‎

وأضاف: “العالم كله اليوم يعيش مجازر الابادات الجماعية، ولا نرى أحدا يسأل من الدول المشرعة لحقوق الإنسان ولا حتى منظمة ‏الأمم المتحدة المسؤولة عن الانسانية وحقوق الانسان في العالم، لا بل نرى بان المنطقة العربية تشهد باكملها صراعات وقتل ‏وتهجير‎”.‎

وتوجه الى السياسيين، ورؤساء الاحزاب والتيارات في لبنان، محذرا اياهم من “المخاطرة او حتى التفكير بأي مجازفة عسكرية ‏محدودة أو غير محدودة، فمن غير المسموح على الإطلاق لأي كان إدخالنا بحرب مع العدو الإسرائيلي وفي هذه الظروف الصعبة جدا ‏التي يمر بها لبنان‎”.‎

وتابع: “المطلوب اليوم التمسك بالحياد وابقاء وطننا بعيدا من صراعات المنطقة والدول الاقليمية، وما يهمنا اليوم هو الابتعاد عن أي ‏تهور يمكن أن يدخل لبنان في مستنقع من الصعب الخروج منه‎”.‎

واعتبر أن “تطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي الذي وقعته بعض الدول العربية، يؤشر الى انها غير مبالية بقضية الشعب ‏الفلسطيني‎”.‎

وتوجه الى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، مشيرا الى أن “لعبة ابقاء الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العهد دون ‏حكومة غير مقبول ويضر بالوطن والمواطنين، داعيا اياه الى “اتخاذ موقف وطني جريء بالاعلان عن الاستغناء عن تشكيل حكومة ‏وفي اسرع وقت‎”.‎

ودعا المجلس الى تشكيل “حكومة إنقاذية مستقلة، من أصحاب الاختصاص والكفاية‎”.‎