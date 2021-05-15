لبنان | طقس ربيعي اعتيادي في الـ”Weekend”

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

لا يزال طقس ربيعي اعتيادي يؤثر على لبنان اليوم مع استقرار نسبي بدرجات ‏حرارة تكون دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً فيما ترتفع احياناً الرطوبة في طبقات الجو ‏مما يؤدي الى تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة من السواحل‎.‎

تفاصيل طقس اليوم السبت‎: ‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٧ درجة وعلى الـ ‏‏١٠٠٠م بين ١٤ و٢٣ درجة‎.‎

‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب لكن يتشكل ضباب محلي على الجبال القريبة من الساحل ‏فيما يكون الجو قليل السحب بقاعا وفي الداخل‎.‎

‏٣‏‎- ‎الرياح غربية ضعيفة

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي‎:‎

الاحد: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ ‏و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب عموما والرياح غربية ضعيفة‎.‎

الاثنين: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ ‏و ٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على السلسلة الغربية فيما ‏تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة‎.‎