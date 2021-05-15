لبنان | طقس ربيعي اعتيادي في الـ”Weekend”

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توقعات الطقس
لا يزال طقس ربيعي اعتيادي يؤثر على لبنان اليوم مع استقرار نسبي بدرجات حرارة تكون دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً فيما ترتفع احياناً الرطوبة في طبقات الجو مما يؤدي الى تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة من السواحل.
تفاصيل طقس اليوم السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٣ درجة.
٢- الجو: قليل السحب لكن يتشكل ضباب محلي على الجبال القريبة من الساحل فيما يكون الجو قليل السحب بقاعا وفي الداخل.
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة
طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الاحد: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب عموما والرياح غربية ضعيفة.
الاثنين: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة.