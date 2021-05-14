لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

- 1/2
- 2/2
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 314 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 50
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 4
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 8
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1148 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25
– حالات وفاة: 1.
وذكر التقرير بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة.
– رقم الهاتف 01832070
– رقم الواتساب 70056182.