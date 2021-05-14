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لبنان | الرئيس عون يدين إطلاق إسرائيل النار على المتظاهرين على الحدود

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 21 ثانية

ميشال عون

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشدة الجريمة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية باطلاقها النار بعد ظهر اليوم على مجموعة من الشباب الذين تظاهروا عند الحدود الجنوبية احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، مما ادى الى استشهاد الشاب محمد طحان واصابة اخر بجروح.​

وطلب الرئيس عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه ابلاغ الامم المتحدة بالاعتداء الاسرائيلي وما اسفر عنه ، تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة نتيجة ذلك .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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