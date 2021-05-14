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لبنان | تسجيل إصابتين خلال محاولة الدخول إلى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 6:15 مساءً

محاولة شبان الدخول الى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك

أفادت مصادر طبية عن إصابة المواطنين اللبنانيين (حسين.ع.ص ومحمد. ق.ط) جراء سقوط قذيفتين اسرائيليتين بالقرب منهما بعد محاولة عدد من الشبان الدخول الى ​مستعمرة المطلة​ عبر السياج الشائك، مما ادى الى استنفار ​الجيش الاسرائيلي​، محاولا منعهم من التقدم نحو السياج، الامر الذي أدى الى إطلاق العدو قذيفتين باتجاه الشبان.

وعلى الفور حضرت قوة كبيرة من ​الجيش اللبناني​ والقوى الامنية وعملوا على منع الشبان من التقدم، وأقاموا الحواجز لمنع أي من المواطنين من التقدم نحو ​الشريط الشائك​، وعملت سيارات الاسعاف التابعة للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجريحين الى مستشفى مرجعيون الحكومي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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