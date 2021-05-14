لبنان | تسجيل إصابتين خلال محاولة الدخول إلى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 6:15 مساءً

أفادت مصادر طبية عن إصابة المواطنين اللبنانيين (حسين.ع.ص ومحمد. ق.ط) جراء سقوط قذيفتين اسرائيليتين بالقرب منهما بعد محاولة عدد من الشبان الدخول الى ​مستعمرة المطلة​ عبر السياج الشائك، مما ادى الى استنفار ​الجيش الاسرائيلي​، محاولا منعهم من التقدم نحو السياج، الامر الذي أدى الى إطلاق العدو قذيفتين باتجاه الشبان.

وعلى الفور حضرت قوة كبيرة من ​الجيش اللبناني​ والقوى الامنية وعملوا على منع الشبان من التقدم، وأقاموا الحواجز لمنع أي من المواطنين من التقدم نحو ​الشريط الشائك​، وعملت سيارات الاسعاف التابعة للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجريحين الى مستشفى مرجعيون الحكومي.