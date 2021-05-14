لبنان | حزب الكتائب يحذر من جر لبنان الى مغامرات غير محسوبة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ دقيقتين

اعلن حزب الكتائب أنه على وقع التصعيد العسكري الحاصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، اطلقت من لبنان ثلاثة صواريخ ليل امس وضعت البلد في عين العاصفة وكادت ان تدفعه الى تطورات خطيرة لا تحمد عقباها.

واعتبر حزب الكتائب ان “هذه الخطوة شكلت برهاناً جديداً على خطورة تفلت السلاح واستمراره في يد الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات او خارجها بيد الميليشيات، التي لا تخضع لسلطة القوى الشرعية اللبنانية، وتسمح لنفسها باستخدام قدراتها العسكرية متى شاءت ودون ان تقيم اي حساب للتداعيات التي يمكن ان تجرها على البلد واهله”، بحسب البيان.

وحذر الكتائب “من يعتبرون انفسهم في موقع المسؤولية من تخليهم المتمادي عن مسؤولياتهم ويطابهم بأن يدركوا خطورة الوضع وخطيئة تخليهم عن السيادة وتسليمهم قرار الحرب والسلم الى اصحاب السلاح غير الشرعي ويتداركوا اي انزلاقة يمكن ان ينقاد اليها البلد رغماً عن اهله”.

وسأل الحزب القوى الشرعية اللبنانية والقوات الدولية ان تسهر على منع تكرار اي عملية من هذا النوع حرصاً على لبنان واللبنانيين وبخاصة اهل الجنوب الذين تحملوا الويلات جراء مغامرات غير محسوبة ولا قدرة لهم على تحملها اليوم الى جانب كل المآسي التي يعانون منها.