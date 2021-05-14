لبنان | لمعرفة الإصابات الحقيقية… التجمع الطبي طالب بمجانية الـPCR

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ 30 دقيقة

لفت رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني رائف رضا الى أن “الأرقام التي تصدر من وزارة الصحة لا تدل على الإصابات والوفيات الحقيقية لكورونا، وذلك لأن هذه الفحوص تشمل عينات من الأشخاص الذين بمقدورهم دفع ثمن PCR”.

وأعرب عن خشيته من “ظهور وتفشي الفيروس وحالات وفاة عشر أضعاف على الاقل مما نسمعه، الأمر الذي يتطلب إجراء يوم كامل ومجاني PCR في المناطق كافة لمعرفة الارقام الحقيقية، بخاصة أن هنالك عدم تقيد بإجراءات الوقاية في العديد من المناطق”، آملا من البلديات في “التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية”.