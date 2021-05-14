لبنان | إستقبالات البطريرك الراعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من لجنة العدالة والسلام المنبثقة من مجلس المطارنة والأساقفة الكاثوليك في لبنان (APECL)، في زيارة التماس بركته بالنسبة للتحضيرات الخاصة بالمبادرة السنوية المتعلقة بإطلاق يوم السلام في الشرق الأوسط، الذي سيصلي فيه بطاركة الكاثوليك في التوقيت نفسه، من أجل السلام في هذه المنطقة.

والتقى الراعي أمين سر الحزب “الديمقراطي اللبناني” الدكتور وسام شروف الذي نقل إليه تحيات رئيس الحزب الامير طلال أرسلان، معربا عن تقديره “للدور الوطني الكبير الذي يقوم به البطريرك الراعي للحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله”، مؤكدا “الوقوف الى جانب غبطته في محاربة الفساد والحفاظ على أموال المودعين، وإبقاء القضاء بعيدا من كل المناكفات السياسية”.

ثم استقبل الراعي رئيس اللجنة الإقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع طوني طعمة على رأس وفد عرض له “النتائج الكارثية التي ظهرت نتيجة قرار المملكة العربية السعودية القاضي بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية”.

وطلب أعضاء الوفد من الراعي “المساعدة على حل هذه المشكلة التي اصابت القطاع الزراعي في لبنان واهله”، لافتين الى أن “المعنيين من المسؤولين لم يبلغوهم بأي جديد في هذا الشأن”.

ومن زوار الصرح البطريركي، المهندسان شربل ابو جوده ووائل شبلي، وذلك بحسب “المركزية”.