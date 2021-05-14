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لبنان | المعلوف: مَن صَوّت لفاسد فهو فاسد

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

سيزار المعلوف

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف أن “مَن صَوّت لفاسد فهو فاسد. ومَن اعطى صوته لظالم فهو ظالم. ومن صَوّت لشخص أو حزب تابع للخارج فهو عميل. ومن باع صوته بداعي الفقر فهو رخيص أو فقير العقل”.

وأضاف عبر “تويتر”: “الإذلال على محطّات البنزين خاصّة في زحلة والبقاع، وجميع المشاكل التي يواجهها المواطن يوميا أسبابها عديدة، لذا نعود ونُكرّر انّ حلّها في مكان واحد فقط: صَوّت بضمير ووطنية في الإنتخابات النيابية”.

وتابع: “من ذلّ نفسه يوما ووضع تسعيرة لصوته الإنتخابي، سيجد من يذلّه يوميا ويسعّر له كرامته بأرخص الأسعار”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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