لبنان | المعلوف: مَن صَوّت لفاسد فهو فاسد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف أن “مَن صَوّت لفاسد فهو فاسد. ومَن اعطى صوته لظالم فهو ظالم. ومن صَوّت لشخص أو حزب تابع للخارج فهو عميل. ومن باع صوته بداعي الفقر فهو رخيص أو فقير العقل”.

وأضاف عبر “تويتر”: “الإذلال على محطّات البنزين خاصّة في زحلة والبقاع، وجميع المشاكل التي يواجهها المواطن يوميا أسبابها عديدة، لذا نعود ونُكرّر انّ حلّها في مكان واحد فقط: صَوّت بضمير ووطنية في الإنتخابات النيابية”.

وتابع: “من ذلّ نفسه يوما ووضع تسعيرة لصوته الإنتخابي، سيجد من يذلّه يوميا ويسعّر له كرامته بأرخص الأسعار”.